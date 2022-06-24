Son dakika haberleri... Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı binada elektrik tesisatında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı binada elektrik tesisatında çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangın uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken, ev sahibinin yüzü ve kolu yandı.

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yeniyalı Mahallesinde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen dışarı çırak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2. katın tavanının ahşap olması sebebiyle yangın çatı katına da sıçradı. Ekipler, yangını yan binaya da sıçramadan kontrol altına aldı. Yüzü ve kolu yanan ev sahibi ile dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Körfez 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title