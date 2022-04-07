Son dakika haberleri: Devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralandı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Bostancılar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali Şermet (57) idaresindeki 63 L 3409 plakalı Massey Ferguson traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör altında kalan sürücü Ali Ş. ile oğlu Kadir Şermet (14) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Ali Şermet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa