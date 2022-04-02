Son dakika haberi: Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları başladı

Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları başladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş: "Sabah itibariyle de büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlanıldı"

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar Köyü'nde tarım arazisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Yangın gece boyunca yapılan çalışmalar ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Sabah itibariyle de büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlanıldı" dedi.

Gece boyunca bölgede çalışmaları koordine eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş "Dün öğleden sonra 15-16 civarında Bayramiç ilçemizde bir alanda rüzgarın da etkisiyle yangın başladı. Uzun zaman süren fırtına ve kuvvetli rüzgar yüzünde de dağıldı ve yayıldı yangın. Sağolsunlar, orman teşkilatımız, diğer kurumlardan arkadaşlarımızın çabaları ile yerleşim yerlerine ulaşmadan durdurulabildi. Sabaha kadar çalışmalar devam etti. Yaklaşık 50 arazöz, 15 iş makinası, 210 orman personeli, jandarma, AFAD ve diğer kurumlardan 300'ün üzerinde arkadaşımızın sabaha kadar çalışmaları ile kontrol altında tutulmaya, yerleşim birimlerine sıçramamasına çaba sarf edildi. Sabah itibariyle de büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlanıldı" dedi.

Vali Aktaş yangın sahasında soğutma çalışmaları sonrasında ölçüm yapılacağını ve yanan arazinin miktarının o zaman belirleneceğini ifade etti. Aktaş ayrıca yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak da Jandarmanın çalışma sürdürdüğünü ve bu konu hakkında bir açıklama yapmak için erken olduğunu bildirdi.