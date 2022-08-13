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Son dakika haberleri | Bursa'da 15 araçlık zincirleme kaza: 10 yaralı

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Son dakika haberleri | Bursa'da 15 araçlık zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 15 araç birbirine çarptı.

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 15 araç birbirine çarptı. Kazada 10 kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul-Bursa- İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran yağmur nedeniyle trafik biranda yavaşladı. O sırada arkada seyreden araçlar duramayarak birbirine çarptı. İkisi ticari taksi olmak üzere 15 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası otobanda trafik dururken diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan otoban, araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İzmir Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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