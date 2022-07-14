Son dakika haber: Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Bitlis'in Hizan ilçe kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 1'i gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis'in Hizan ilçe kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 1'i gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hizan'a bağlı Yolbilen köyü kırsalında "Fındıklı Ana Barınma Alanı" denilen mevkide bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun barındığı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 14 Temmuz 2022 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bölgede Eren Abluka Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde biri gri listede yer alan 2 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title