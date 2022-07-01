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Son dakika haberleri: Bekçiyi yaralayan uzman çavuş tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Bekçiyi yaralayan uzman çavuş tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da tartıştığı mahalle bekçisini yaralayan uzman çavuş tutuklandı.

Malatya'da tartıştığı mahalle bekçisini yaralayan uzman çavuş tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Haziran Perşembe gecesi Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bölgede devriye atan mahalle bekçisi M.A. ile tartışan uzman çavuş olduğu ileri sürülen M.A.I. ile beraberindeki D.I. arasında kavga çıktı. Kavgada başından darp edilen bekçi yaralanırken, M.A.I. ile D.I. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Koruyucu Aile Günü Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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