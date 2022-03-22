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Son dakika haberleri! Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü

Son dakika haberi... Denizli'nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde beraber yaşadığı ailesi tarafından baygın bulunan adam, sağlık ocağından hastaneye sevk edileceği sırada şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde beraber yaşadığı ailesi tarafından baygın bulunan adam, sağlık ocağından hastaneye sevk edileceği sırada şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesi Irgıllı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; anne ve babasıyla yaşayan Ömer Sarohan, sabah saatlerinde baygın bir şekilde bulundu. Oğullarını kaldıramayan ailesi, mahallede bulunan sağlık ocağına gittiklerinde nabzının çok düşük olduğunu öğrendi. Olay yerine çağırılan sağlık görevlileri, Sarohan'ı hastaneye kaldıracağı sırada öldüğünü tespit etti. Ekiplerin yaptığı inceleme ardından 2 çocuk babası adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Sarohan'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Irgıllı, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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