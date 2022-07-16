Henüz 21 yaşındaydı! Ablasının eve kilitlediği genç kız, alt kata çarşafla inmeye çalışırken feci şekilde can verdi Antalya'nın Alanya ilçesinde 10. kattaki evlerinin balkonundan, birbirine bağladığı çarşaflarla alt daireye inmeye çalışırken düştüğü iddia edilen 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede ablasıyla yaşayan Derya T. (21), ablasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından ablası genç kadını eve kilitleyerek dışarı çıktı. BİR ALT KATA İNMEK İSTEMİŞTİ Evden çıkmak isteyen Derya T, birbirine bağladığı çarşaflarla alt kattaki daireye inmeye çalışırken aşağı düştü. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekibi, 10. kattan düşen Derya T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. AA / Mert Cantürk - 3. Sayfa Atatürk Caddesi Mahmutlar Antalya Alanya 3. Sayfa Güncel Haberler

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