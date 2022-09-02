Son dakika haberleri | Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlilerin kazası kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: İstanbul (İHA) Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlinin kaza anı kameraya yansıdı. İstanbul (İHA) Bahçelievler'de trafikte makas atan motosikletlinin kaza anı kameraya yansıdı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Olay Bahçelievler E-5 bağlantı kavşağında yaşandı. Trafikte makas atarak motosiklet birden kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. O anlar trafikte seyir halindeki bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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