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Son dakika haberleri: Bafra'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Bafra'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Son dakika haberler... Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'nde İlçe Müftülüğü imam hatipleri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Anma programına İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Tan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, siyasi parti ilçe başkanları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ile daire müdürleri katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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