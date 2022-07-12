Asker eğlencesinde oyun oynarken 'ayağıma bastın' kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asker eğlencesinde oyun oynarken 'ayağıma bastın' kavgası kamerada Taraflar birbirine girdi, o anlar cep telefonuyla kaydedildiSAKARYA Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapılan asker eğlentisinde çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Asker eğlencesinde oyun oynarken 'ayağıma bastın' kavgası kamerada
Taraflar birbirine girdi, o anlar cep telefonuyla kaydedildi
SAKARYA Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapılan asker eğlentisinde çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kavga, Karamanlar Mahallesi'nde yapılan asker eğlentisinde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynandığı esnada, gençler arasında 'ayağa basma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. sebebi ile tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - 3. Sayfa