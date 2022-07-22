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Son dakika haberi: Antalya'da feci kaza: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Antalya'da feci kaza: 3 ölü Otomobil yayalara çarptı, 3 kadın hayatını kaybetti Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da feci kaza: 3 ölü

Otomobil yayalara çarptı, 3 kadın hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza bu akşam saat 22.00 sıralarında Finike-Kumluca Karayolu Sahil Bulvar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, sahil yolunda karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada Zekiye Kayabaş, Ayşe Aloğlu ve Fatma Keçekülah olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirirken, araç sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Arıcan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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