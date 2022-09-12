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Ambulans park halindeki araca çarptı, sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Ambulans park halindeki araca çarptı, sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu Denizli'de kontrolden çıkan seyir halindeki ambulans, park halindeki otomobile süratle çarptı.

Ambulans park halindeki araca çarptı, sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu

DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan seyir halindeki ambulans, park halindeki otomobile süratle çarptı. Saniyeler önce arabadan eşyalarını indiren otomobilin sürücüsü, ölümden döndü.

Kaza; Buldan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin önüne gelen H.K., 20 PYZ 505 plakalı otomobilini park ederek içindeki eşyaları indirmeye başladı. H.K.'nin arabadan uzaklaştığı esnada E.Ö. kontrolündeki ambulans, süratle park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans orta refüje çıkarken, otomobil ise savruldu.

Kaza anına şahit olan H.K. kısa süreli şok geçirerek ellerini başına koyarken, ambulansta bulunan toplam 3 kişi ise panikle kendini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, hafif yaraları olan kişileri ayakta tedavi etti. Hasar oluşan araçlar sonrasında yoldan kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden H.K.'nin eşyalarını indirmesi ve sonrasında ise uzaklaştığı esnada ambulansın süratle araca çarpması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Acıkara - 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

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