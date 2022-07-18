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Son dakika haberleri | Ailesiyle tartışan genç kendini silahla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Ailesiyle tartışan genç kendini silahla yaraladı

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da ailesiyle tartışan 22 yaşındaki genç, silahla kendini yaraladı.

Malatya'da ailesiyle tartışan 22 yaşındaki genç, silahla kendini yaraladı.

Olay, saat 22.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Konak yolu Cennet Bahçesi mevkiinde bir kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yolda elinden silahla vurulmuş D.S. (22) ile karşılaştı. Yaralı genç, bölgeye çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. İlk ifadesinde tanımadığı bir kişi tarafından olayın gerçekleştirildiğini söyleyen D.S.'nin daha sonra aile içi tartışma sonrası sinirlenerek avuç içerisine kendisinin ateş ettiğini belirttiği öğrenildi. Yaralı gencin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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