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Son dakika haberleri... 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri... Samsun'un Bafra ilçesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan O.A.'yı Kavakpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bafra Adliyesi'ne çıkarılan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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