Son dakika haberleri | 5 ayrı dosyadan aranan motosiklet hırsızı yakalanıp tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | 5 ayrı dosyadan aranan motosiklet hırsızı yakalanıp tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | 5 ayrı dosyadan aranan motosiklet hırsızı yakalanıp tutuklandı

Son dakika haber... Manisa'nın Kula ilçesinde evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ile işyeri ve kurumlardan hırsızlık suçlarının faili firari olarak aranan bir şahıs, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları ile saklandığı metruk binada yakalandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ile işyeri ve kurumlardan hırsızlık suçlarının faili firari olarak aranan bir şahıs, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları ile saklandığı metruk binada yakalandı. Şüphelinin çaldığı 4 adet motosiklet sahiplerine teslim edilirken, mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula'da hırsızlık olaylarının faili olarak aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı. Akgün Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinde meydana gelen evden hırsızlık, 4 Eylül Mahallesi 237 sokakta meydana gelen motosiklet hırsızlığı, Kızılkaya Mahallesi 161 sokak ile Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen işyeri ve kurumdan hırsızlık, ve Salihli ilçesi Kırveli Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarında faili firari olarak Ö.Ü. isimli şahsı yakalamak için çalışma yürüten emniyet güçleri, şüpheli şahsı Kızılkaya Mahallesi 161 sokak üzerinde bulunan metruk bina içerisinde saklandığı sırada düzenledikleri operasyonla yakaladı. Suça konu olan 4 motosiklet emniyet güçlerince sahiplerine teslim edilirken, yakalandığı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli Ö.Ü., mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceği bildirildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kızılkaya Hisarcık Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title