Zonguldak'ta feci kaza! Evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak can verdi - Haberler

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Zonguldak'ta feci kaza! Evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta feci kaza! Evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak can verdi

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet, evinin önünde oturan 62 yaşındaki bir kişiyi altına alarak feci şekilde can vermesine sebep oldu.

Beycuma beldesine bağlı Karadere köyünde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir evin önüne uçtu. Kaza sırasında evin önünde oturan Şükrü Akçay (62) isimli adam aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Savcı incelemesinin ardından Şükrü Akçay'ın cansız bedenini Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Kamyonet, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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