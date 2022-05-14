Zonguldak'ta feci kaza! Evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak can verdi - Haberler

Zonguldak'ta feci kaza! Evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak can verdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet, evinin önünde oturan 62 yaşındaki bir kişiyi altına alarak feci şekilde can vermesine sebep oldu.
Beycuma beldesine bağlı Karadere köyünde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir evin önüne uçtu. Kaza sırasında evin önünde oturan Şükrü Akçay (62) isimli adam aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Savcı incelemesinin ardından Şükrü Akçay'ın cansız bedenini Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa