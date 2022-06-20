Son dakika haberi! Yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı Son dakika haberine göre Yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı Malatya'da yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı. Yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı MALATYA - Malatya'da yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı. Feci kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza, 05.30 sularında Malatya- Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M. İ. idaresindeki 62 AR 666 plakalı yolcu otobüsü aynı yöne ilerleyen M. Ö. yönetimindeki 44 ACE 348 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, M .Ö. R. Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ö.'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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