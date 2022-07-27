Son dakika haberi! Yangında 30 dekar alan kül oldu Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 30 dekar alan küle döndü. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 30 dekar alan küle döndü. Yangın, akşamüstü sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni tespit edilemeyen şekilde başlayan tarla yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen araç sürücülerinin yangını görerek verdikleri ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, 30 dekar tarla kül oldu. Emniyet ekipleri de yangın esnasında civar güvenliğini sağladı. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! Yangında 30 dekar alan kül oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.