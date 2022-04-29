Son dakika haberi | Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin soruşturma
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Tuzla'da bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Tuzla Orhanlı Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde görevlendiren Cumhuriyet Savcısının olay yerine intikal ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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