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Son dakika haberi | Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin soruşturma

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin soruşturma

Son dakika habere göre Tuzla'da bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tuzla Orhanlı Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde görevlendiren Cumhuriyet Savcısının olay yerine intikal ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Tuzla, 3. Sayfa, Haberler

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