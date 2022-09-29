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Son dakika haberi! Terör mağduru aileler evlatlarını bin 123 gündür HDP'den istiyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Terör mağduru aileler evlatlarını bin 123 gündür HDP'den istiyor

Son dakika haberler: Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 123'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 123'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbetindeki baba Yusuf Erdinç, "Seni devlettin için okuttum, Amerika için okutturmadım. Sen ise katillerin kıyafetlerini giymişsin kuru ekmek buramıyorsun, bırak gel" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 123'üncü gününde de devam ediyor.

Van Gürpınar'dan gelen baba Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu. Erdinç, "HDP tarafından 2015'te kaçırıldı, PKK'ya verdiler, PKK'da Amerika'ya satıp uşaklık yaptırıyor. Ben burada oğluma sesleniyorum sen okumuş bir adamsın, senin yerin orası değil. Seni devlettin için okuttum, Amerika için okutturmadım. Etrafına bak HDP milletvekillerin evlatları senin yanında var mı? Onlar Avrupa'da 7 dil okuyor. Sen ise katillerin kıyafetlerini giymişsin kuru ekmek buramıyorsun, bırak gel. Şimdiye kadar senin peşini bırakmadım, 4 yıldır çadırdayım senin peşini bırakmayacağım" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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