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Tekirdağ haber: Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.A idaresindeki 59 AEC 211 plakalı hafif ticari araca karşı yönden gelmekte olan H.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan H.K., I.K. ve M.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Malkara 3. Sayfa Haberler

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