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Son dakika haberleri | Tarım Kredi Kooperatif'e ait markette korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi... Tarım Kredi Kooperatif'e ait markette korkutan yangın Bursa'nın İznik ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif'e ait bir markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Tarım Kredi Kooperatif'e ait markette korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif'e ait bir markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi Kooperatif'e ait bir markette henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine markette bulunan herkes tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yarım saat müdahale sonrası kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebinin ise jeneratörden kaynaklandığı iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - 3. Sayfa

İznik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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