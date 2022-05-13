Son dakika haberi... Taksim'de kontrol noktasında üzerindeki 3 silahla yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Taksim'de kontrol noktasında üzerindeki 3 silahla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Taksim'de kontrol noktasında üzerindeki 3 silahla yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı.

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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