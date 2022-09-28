Son dakika haberi: Sultangazi'de 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray yönüne doğru ilerleyen Osman K. idaresindeki motosikletli, park halindeki aracı geçmek istediği sırada dengesini kaybederek yola savruldu. Arkadan gelen 34 UD 4479 plakalı kamyonet sürücüsü Mustafa Kemal E. ise, motosikletlinin savrulduğunu görüp durunca, arkadan gelen 34 LET 679 plakalı servis aracı ve 34 NG 9607 plakalı beton mikseri duramayarak hem kamyonete hem de motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton mikseri refüje de vurarak devrildi. Yaşanan kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Osman K. ile kamyonet sürücüsü Mustafa Kemal E., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.

"MOTOSİKLETLİ YERDE YATIYORDU, BİZDE ONU EZMEMEK İÇİN YAVAŞLADIK"

Kaza anında kamyonette bulunan Ali Çakır, "Motorcu yerde yatıyordu. Bize vurmuştu. Biz de motorcuyu ezmemek için biz yavaşladık. Bize arakadan gelen arabalar büyük kuvvetle vurdu. Motorcu yanındaki arabaya vurdu. Motorcu yolun ortasına geçti. Motorcuyu ezmeyelim diye biz yavaşladık, bize arkadan kamyon vurdu" dedi.

"MUHTEMELEN ARABA MOTOSİKLETLİYLE VURUP ÖNÜME SAVURDU"

Servis aracının şoförü Ethem Kaya, "Normal seyir halinde sağ şeritten gidiyordum. Park halinde kamyonet çekmiş sağa, motosikletliyi gördüm. Önümde gidiyordu, bir araba daha vardı önünde muhtemelen araba motora vurdu. Önüme savurup attı. Ben de motoru görünce asıldım frene, kamyonla beraber aynı anda manevra yapınca araba durmadı. Daha doğrusu benim araba durdu, kamyon duramadı. Savurdu attı bizi ama bir araba kaçtı plakasını alamadım. Araba motoru sıkıştırdı. Gördüm motoru sıkıştırdı. Motor onun önünden önüme fırladı. Motorluya vurmamak için frene asıldık, rampa yukarı çok hızlı gidemiyoruz zaten gene de durduk. Ben iyiyim ama diğerlerinden pek haberim yok. Kamyon şoförü dayı da iyiymiş galiba" ifadelerine yer verdi.

Polisin kaza ile ilgili incelemeleri ise sürüyor.

(Furkan Duman - Hasan Tik/İHA)