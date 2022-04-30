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Son dakika haberi: Şişecam işletmesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişecam işletmesinde korkutan yangın Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan şişecam işletmesinde LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

EFLANİ, KARABÜK (İHA) - Şişecam işletmesinde korkutan yangın

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan şişecam işletmesinde LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen tanker sürücüsünün ellerinde ve kollarında yanıklar oluştu.

Olay, sabah 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Yağlıca mevkiinde meydana geldi. Şişecam işletmesinde tanker ile LNG boşaltımı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilk müdahaleyi yapmak istediği sırada ellerinde ve kollarında yanıklar oluşan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında doğalgaz tankının vanaları ile tanker aracında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Yıldırım - 3. Sayfa

Şişecam, Karabük, Eflani, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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