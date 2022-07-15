Son dakika haberi! Sinop'ta ilginç kaza: Otomobil adliye merdivenlerine çıktı Son dakika haberlerine göre Sinop'ta bir sürücü kontrolünü kaybederek otomobiliyle Sinop Adliyesi merdivenlerine çıktı. Sinop'ta bir sürücü kontrolünü kaybederek otomobiliyle Sinop Adliyesi merdivenlerine çıktı. Kaza, saat 07.20'de Sinop kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden Adliye Meydanı'na seyir halinde olan H.B. idaresindeki 06 RYP 32 plakalı otomobil, adliye kavşağından dönerken kontrolden çıktı. Kontrolü kaybedilen otomobil Sinop Adliyesi girişindeki merdivenlere tırmandı. İlginç kazayı sürücü yara almadan atlattı. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınan otomobilde maddi hasar meydana geldi. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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