Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı

Son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde şehit uzman çavuş kabri başında anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit uzman çavuş kabri başında anıldı.

22 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Halkalı'da askeri lojmanlardan hareket eden servis otobüsüne bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak şehadetinin 12. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı.

Yasini Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak'ın anma programına MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title