Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı Son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde şehit uzman çavuş kabri başında anıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde şehit uzman çavuş kabri başında anıldı. 22 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Halkalı'da askeri lojmanlardan hareket eden servis otobüsüne bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak şehadetinin 12. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı. Yasini Şerif ve duanın ardından program sona erdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak'ın anma programına MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.