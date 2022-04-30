Son dakika haberi | Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (İHA) - Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirirken yüksekten düşerek şehit olan Uzman Çavuş Berkay Akgül memleketi Tekirdağ'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

"Eren Abluka-5 Şht. Uzm. Onb Israfil Işık" Operasyonu kapsamında Şırnak Merkez Cudi Dağı Kenyamevik Tepe mevkii operasyon bölgesine intikal ederken mevzi değiştirirken dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek şehit olan 1 çocuk babası 32 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül bugün memleketi Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kavacık Mahallesi'nde gözyaşları içerisinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Şehidin acılı anne babası oğullarının Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılıp ağlarken, şehidin 6 yaşındaki oğlu Nuri Ediz ise olan biteni şaşkınlık içerisinde seyretti.

Şehidin cenazesi Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alınmasının ardından Ayaspaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavacık Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa