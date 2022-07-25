Son dakika haberleri... Şehit ateşi Mersin'e düştü, şehidin mesajı dikkat çekti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Şehit ateşi Mersin'e düştü, şehidin mesajı dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre Şehit ateşi Mersin'e düştü, şehidin mesajı dikkat çekti Şehidin sosyal medya hesabında sabitlediği, 'Vatan;

Şehit ateşi Mersin'e düştü, şehidin mesajı dikkat çekti

Şehidin sosyal medya hesabında sabitlediği, 'Vatan; uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir" mesajı dikkat çekti

MERSİN - Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın acı haberi Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Şehidin sosyal medya hesabına sabitlediği mesajındaki "Vatan; uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando" ifadesi dikkat çekti.

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit düştü. Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Halis Nişan ve ailesine acı haber Kaymakam Avni Kula tarafından jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Eve Türk bayrakları asılırken, haberi duyan çevre sakinleri de aileye taziyeye geldi Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı. Şehidin geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta Osmaniye'de görevli hemşire Neslihan Nişan ile evlendiği öğrenildi.

Henüz evleneli bir yıl olmayan şehidin sosyal medya hesabına sabitlediği mesajında "Vatan, uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando" ifadeleri dikkat çekti.

Şehidin cenaze töreninin ilerleyen saatlerde belirleneceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title