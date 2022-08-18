Son dakika haberi... Puşili motosiklet hırsızı kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Gaziantep'te yüzünü puşiyle saran motosiklet hırsızı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gaziantep'te yüzünü puşiyle saran motosiklet hırsızı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gaziantep'in Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi Elif Zümra Apartmanda meydana gelen motosiklet hırsızlığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Tanınmamak için kafasına puşi takarak binaya giren şüpheli, etrafı gözettikten sonra motosikleti alarak bölgeden uzaklaştı. Tüm o anlar binanın kamerasına yansıdı. Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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