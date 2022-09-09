Polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin tutuklanan şoföre ilk celsede tahliye

İSTANBUL - Sultanbeyli'de polis memuru Hüseyin Duman'ın şehit olduğu trafik kazasına ilişkin tutuklanan tır şoförü, hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Meydana gelen kazada herhangi bir kusurum yoktur. Yaklaşık 4 aydır tutukluyum. Şehit ailesine baş sağlığı diliyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme, ilk celsede sanığın tahliyesine karar verdi.

Sultanbeyli'de 11 Mayıs 2022 tarihinde bir aracı kovalarken tıra çarpan motosikletteki 2 polis memurundan Hüseyin Duman şehit olmuş, Gökmen Baykara ise yaralanmıştı. Kazanın ardından tutuklanan tır şoförü Vedat Gökçe hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Vedat Gökçe cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Duman'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Motosikleti gördüğüm anda durdum"

Savunma yapan sanık Vedat Gökçe, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Olay tarihinde kullandığım tır ile yeşil ışığın yanması sonucu yola devam ettiğim sırada birden kırmızı ışığın yandığı taraftan gelen motosiklet, aracımın sol ön kısmına çarptı. Ben motosikletin geldiğini fark ettiğim anda frene bastım ancak motosiklet sürücüsü duramadı. Meydana gelen kazada herhangi bir kusurum yoktur. Ben motosikleti gördüğüm anda yavaş da olduğum için durdum ancak kendisi duramadı. Bu nedenle aracın sol ön kısmına çarptı. Hemen araçtan inip baktığımda her ikisinin de yaralı vaziyette olduğunu gördüm. Olay yerine gelen motorlu ekip müdahale etti ve hastaneye kaldırıldılar. Yaklaşık 4 aydır tutukluyum. Şehit ailesine de baş sağlığı diliyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi. Hüseyin Duman'ın ailesi de söz alarak, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

"Geçiş üstünlüğümüz de olduğu halde bize yol vermedi"

Müşteki polis memuru Gökmen Baykara ise, "Olay tarihinde vefat eden diğer ekip arkadaşım Hüseyin Duman ile birlikte kaçan şahısları kovalamak amacıyla motosikletle peşlerine düştük. Motosiklete biner binmez de çakar ve siren sesini açtık. Ancak yaka kamerası açık değildi. Hızımız yaklaşık 60 km civarında iken önce kovaladığımız şahıslar geçti, arkasından bir anda sanığın kullandığı tırla çarpıştık. Ancak ben kazanın nasıl olduğunu dahi hatırlamıyorum. Uzun süre tedavi gördüm. Sanığın çakar ve sirenler açık olduğu için bizi görmesi gerektiği kanaatindeyim. Geçiş üstünlüğümüz de olduğu halde bize yol vermediği ve bu kazaya sebep olduğu için sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaza anında polis memurlarının sirenlerinin çalıp çalmadığının sorulması üzerine sanık, "Çalmıyordu. Çalmış olsa bile ben durdum ama onlar duramadı" diye cevapladı. Müşteki avukatı, "Dosyada yer alan kaza tespit tutanağında şehit polisimizin kusursuz olduğu belirtilmişken daha sonra alınan raporda şehit polisimizin kusurlu olduğu belirtilmiştir" diyerek raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Kusur durumu tespit edilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa isnat edilen suçun niteliği ile kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu arasındaki çelişkiyi dikkate alarak, bu çelişkinin giderilmesi için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek rapor alınmasına karar verdi.

İlk celsede tahliye kararı

Sanığın savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumunu dikkate alan mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.