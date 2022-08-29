Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı e-scooter sürücüsü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı e-scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Antalya'da e-scooter ile kavşağa giren turiste otomobil çarptı.

Antalya'da e-scooter ile kavşağa giren turiste otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İranlı turist Farzan Parsaei (31), idaresindeki e-scooter ile kavşaktan anayola bağlanmak istediği sırada Rusya vatandaşı olan M.B. (50) yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Farzan Parsaei'nin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Okurcalar Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title