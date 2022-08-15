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Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Son dakika habere göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Boğazkale karayolunda İncesu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan N.K. yönetimindeki 06 DG 2122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü N.K. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan T.K., A.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Boğazkale Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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