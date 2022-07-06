Kırklareli'ndeki trafik kazasında ölen piyade sözleşmeli er Ceyhun Erol Yozgat'ta toprağa verildi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden piyade sözleşmeli er Ceyhun Erol'un (22) cenazesi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden piyade sözleşmeli er Ceyhun Erol'un (22) cenazesi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi morgundan alınan Erol'un cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyüne getirildi. Erol için ikindi vakti köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Erol'un annesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Erol'un cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Törene, Erol'un yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı. Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli Erol'un, Kurban Bayramı'nı Yozgat'ta ailesinin yanında geçirmek için izne ayrılarak otobüsle yola çıktığı öğrenildi. Kırklareli'nde dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. AA / Ömer Ertuğrul - 3. Sayfa Kırklareli Lüleburgaz Piyade Yozgat 3. Sayfa Güncel Haberler

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