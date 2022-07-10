Son dakika haberleri... Ordu'da su meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Ordu'da su meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: - Ordu'da su meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde su aboneliği meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan iki kişi ağır yaralandı.

- Ordu'da su meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde su aboneliği meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan iki kişi ağır yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Tepeyolu 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre bakkal işleten İsmail Y. ile Zafer A. arasında çatı katında bulunan suyun aboneliğinin ayrılması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Y. belinden çıkardığı silahla Zafer A.'ya ateş etmeye başladı. Çıkan mermilerden vücudunun göğüs, bel ve kol bölgesinden aldığı kurşunlarla yere yığılan Zafer A. ile olay sırasında karşı binanın balkonunda oturan ve sırtına mermi isabet eden Neslihan T. ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralı Zafer A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine, diğer ağır yaralı Neslihan T. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası İsmail Yıldız, olay yerinde gelen ekiplere teslim olduğu öğrenilirken, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title