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Son dakika haberi | Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri öldü

Son dakika habere göre Ordu'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ordu'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birisi hayatını kaybetti.

Olay, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için burada denize giren Gizem Çakmak (10), kardeşi K.Ç. ile kuzen U.Ç. yoğun dalgaların olduğu denizde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çocukların çırpınışını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, çocukların yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla K.Ç. ve U.Ç. kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edilirken, Gizem Çakmak isimli çocuk ise suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama ekipleri, jandarma, polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Denizde vatandaşların da yardımıyla arama çalışmaları başlatılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot ve itfaiye ekiplerine ait jet ski alanda inceleme başlattı. Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından denizde kaybolan Gizem Çakmak, bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanelere kaldırılan 3 çocuktan Gizem Çakmak, Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Çocukları kurtarmak isterken bitkin düştüm"

Çocukların ikisini denizden çıkartan ve tatil için Almanya'dan Ordu'ya gelen Köse Erkan, "Bugün yüzmeye geldik, fazla kalamadık. Sonrasında 'imdat' çağrısı duydum. İki çocuğu getirdikten sonra üçüncü çocuk olduğunu da fark ettim. Gidip onu da almak istedim ancak mümkün olmadı. İlkini kurtarmaya gittiğimde hepsi suyun üzerindeydi. Üçüncüyü almaya gitmek istediğimde zaten gözden kayboldu, birkaç kez daldım ama göremedim. O esnada kendim de bitkin düştüm" dedi.

"Çocuk bana 'beni bırakma abi' diye sarıldı"

Köse Erkan, "O taraf çok derindi ve kurtarmaya gittiğimde kız çocuğu bana 'Beni bırakma abi ben yüzme bilmiyorum' dedi. Biraz daha kenara getirdim. Sonrasında da ikinci çocuğu kurtardım. Ben bunu hiçbir şey için yapmadım, olaya seyirci kalamazdım" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gizem Çakmak Gülyalı Çocuk Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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