Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen teröristler vurulmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonları hız kesmeden sürdürüyor. 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran bakanlık terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü vurguladı. "KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR" Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak'ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor." açıklamasında bulundu. "2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" MSB, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa PKK 3. Sayfa Haberler

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