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Son dakika haber: Kaza anı kamerada... Motosikletiyle kaza yapıp eve gitti, fenalaşıp hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Kaza anı kamerada.

Kaza anı kamerada... Motosikletiyle kaza yapıp eve gitti, fenalaşıp hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikleti ile kaza yapıp, hiç bir şey olmamış gibi motosikletine binip evine giden ve rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Kaza anı ve sürücünün kazadan sonra motosikletine binip gitmesi ise bir binanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, önceki gün sabaha karşı 05.00 sıralarında Ege Mahallesi 402 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'ndaki bir eğlence mekanında çalışan Okan Yıldız'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra kendisine gelen Okan Yıldız yerden kalkıp, tekrar motosikletine bindi. Yıldız, motosikletiyle İkiçeşmelik Mahallesi Garaj Caddesi'nde bulunan evine geldiği sırada fenalaştı. Arkadaşı T.G'yi arayarak yardım isteyen Okan Yıldız, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anıysa bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eşber Okayer - 3. Sayfa

Okan Yıldız Kuşadası Aydın 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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