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Son dakika haberi... Meksika'da doğum günü partisine silahlı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre - Meksika'da doğum günü partisine silahlı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı Meksika'da düzenlenen doğum günü partisine yapılan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

- Meksika'da doğum günü partisine silahlı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da düzenlenen doğum günü partisine yapılan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey şehrinde yaşanan olayda, bir otoparkta yapılan doğum günü partisine bir grup silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu partide bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklanırken ölenler arasında eski bir emniyet müdürünün de bulunduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırırken, 3 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Saldırı sırasında partide bulunanlardan bazılarının otoparktaki araçların arkasına saklanarak kurtuldukları, saldırganların ise olay sonrası 3 araçla bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

Eyalet polisi ve Sivil Muhafızlar bölgeyi kordon altına alarak olay yerinde inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için helikopter destekli geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü ve saldırganların yakalanması için gerekenin yapılacağını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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