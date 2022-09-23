Adana'da dev fuhuş operasyonu! Onlarca kadın, masaj salonlarından toplandı 3. Sayfa Haberleri Adana fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonlarına yönelik kent genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyon kapsamında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları işlediği belirlenen 109 kişiye adli işlem uygulanırken 189 kişiye 285 bin 728 lira idari para cezası verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, kent genelinde fuhuş yapıldığı öne sürülen 89 masaj salonuna farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi. 6 KİŞİ TUTUKLANDI Operasyonlarda masaj salonunda çalışan 100 kadına işlem yapıldı. Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları işlediği belirlenen 109 kişiye adli işlem uyguladı. Çalışmalar çerçevesinde masaj salonu sahibi ve çalışanlarından 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, kent genelinde 136 fuhuş olayında 189 kişiye toplam 285 bin 728 lira idari para cezası uyguladı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Haberler

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