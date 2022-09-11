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Son dakika haberi! Malatya'daki vinç kazasında 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Malatya'daki vinç kazasında 3 gözaltı

Son dakika haberleri... Malatya'da bir inşaat sahasında vincin devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Malatya'da bir inşaat sahasında vincin devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde dün 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta vinç işçilerin üzerine devrildi. Olayda 4 işçi ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Gündoğan (34), Fatih Kızılkaya (25), Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden işçilerinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi.

Hastanede tedavisine devam edilen Musa Aydın'ın (25) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak vinç operatörü Muhammet B. ile ustalar Ömer G. ve Yakup G. gözaltın alındı. Üç zanlı işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bostanbaşı Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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