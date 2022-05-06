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Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Malatya'da meydana gelen ve herhangi bir yaralanın olmadığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Malatya'da meydana gelen ve herhangi bir yaralanın olmadığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 4 Mayıs Pazar günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen yaralananın olmadığı silahlı kavgada A.M. ve Ç.S. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan Ç.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan il Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce asayiş ve güvenliğinin temini yönünde farklı yer ve zamanlarda yapılan çalışmalarda toplam 6 adet tabanca, 1 adet kurusıkı, 1 adet tüfek, çok sayıda fişek ve kesici alet ile 103 uyuşturucu hap ve 362 gram narkotik madde ele geçirildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt, Malatya, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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