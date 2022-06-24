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Son dakika haber | Adliyeye sevk edilen cinayet zanlıları taş yağmuruna tutuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya'nın katil zanlılarının adliyeye sevki sırasında olay çıktı.

Malatya'da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya'nın katil zanlılarının adliyeye sevki sırasında olay çıktı. Yaklaşık 50 kişilik grubun taşlı saldırısına uğrayan gözaltındaki 8 kişi güçlükle adliyeye alındı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana gelen olayda, planlı bir görüşme sonrasında kaldırımda yürürken park halindeki bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu baş kısmına isabet alan Ekrem Kaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen M.Y., E.Ç., H.S., H.A. olay yerinde 2 adet silahla yakalanarak gözaltına alınırken, M.Y.A. ise polisi arayarak teslim oldu.

Ekrem Kaya'nın cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler tetiği çektiği öne sürülen S.V. ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli burada bekleyen Ekrem Kaya'nın yakınları tarafından taş yağmuruna tutuldu. Yaklaşık 50 kişilik gruba biber gazı ile müdahale eden ekipler zaman zaman ise havaya ateş açtı. Cinayet zanlıları güçlükle adliye içerisine alınırken, bölgeye aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Adliyeyi abluka altına alan polis ekipleri dron ile de çevrede denetim yaptı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de adliyeye gelerek takip ettiği olayda Ekrem Kaya'nın yakınlarından birçok kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin adliye çevresindeki bekleyişi ise sürüyor.

(Hasan Eryılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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