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Hırsızlık yaparken görüntülendiğini fark etti, güvenlik kamerasına el hareketi yaptı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık yaparken görüntülendiğini fark etti, güvenlik kamerasına el hareketi yaptı

Ümraniye'de evcil hayvan mağazasının önünde bırakılan 4 kuş kafesi çalındı. Hırsızlardan biri kendilerine görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketi yaparken, dükkan sahibi Semih Yıldırım, "Kafesleri alması bir şey değil de kameraya yaptığı hareket terbiyesizlik. Anneleri babaları görsün de utansınlar." dedi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Edinilen bilgilere göre, Semih Yıldırım akşam saatlerinde işyerini kapatarak evine gitti. Bir süre sonra dükkanın önüne gelen 4 kişi, 4 adet kuş kafesini aldı. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketi yaptı. Kafes hırsızları daha sonra buradan ayrıldı.

Hırsızlık yaparken görüntülendiklerini fark ettiler, güvenlik kamerasına el hareketi yaptılar

"KAMERAYA EL HAREKETİ YAPIYOR"

Dükkan sahibi Semih Yıldırım, "Kafesler dışarıda kalmış. İş yerini kapattıktan sonra gelen 4 kişi önce akvaryumun arkasındaki kafesleri, daha sonra askıda dışarıda kalan kafesleri alıyor. Güvenlik kamerasını fark ediyorlar ama rahat hareketleri devam ediyor. Kameraya el hareketi yapıyor biri. Daha sonra kameranın yönünü değiştiriyor. Anneleri babaları görsün de utansınlar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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