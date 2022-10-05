Son dakika haber | Kayseri'de uzun namlulu ağır silahlı şüpheli ihbarı polisi harekete geçirdi

Son dakika habere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elinde uzun namlulu ağır silah olan biri olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elinde uzun namlulu ağır silah olan biri olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Çelik yelek giyen polis ekipleri, el fenerleri ile dağlık alanda arama yaptı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Ertunga Sokak üzerinde oturan mahalle sakini, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak siyah giyimli, elinde uzun namlulu ağır silah bulunan şüpheli bir kişinin kendini görünce kaçtığını ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, çelik yelek giyerek bölgede güvenlik önlemi aldı. El fenerleri ile alanda arama yapan ekipler, ihbar edilen şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ