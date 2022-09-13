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Son dakika haberi: Kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da iki kardeş, akrabaları tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Samsun'da iki kardeş, akrabaları tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Yeşilçam Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Serkan Ö. aralarında 'yol kesme' meselesi yüzünden husumet bulunan akrabası Şenol Özkır (50) ve kardeşi Ersin Özkır'a (34) sokakta pusu kurup pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan kardeşler ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenol ve Ersin Özkır yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Silahlı saldırgan Serkan Ö. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtı. Jandarma olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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