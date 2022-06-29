Son dakika haberi | Karaman'da tarihi eser operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Karaman'da tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Karaman'da tarihi eser operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 52 obje ele geçirildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 52 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, A.D. (44) isimli şahsın elinde bulunan bir miktar tarihi eseri Kazancı beldesinden Ermenek ilçesine götüreceği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ermenek ilçesine gelen tüm yolları tuttu. Motosikletiyle yola çıkan A.D., Pamuklu köyü yakınlarına geldiğinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Jandarmanın sıkı takibi sonucu A.D., aynı gün gece saat 23.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen A.D., yapılan sorgusunda tarihi eserleri ormanlık alana sakladığını itiraf etti. Ormanlık alana giden ekipler, yaptıkları aramada 19 adet farklı boyutlarda ve ebatlarda ok ucu, 27 adet bronz ve gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet kurşundan yapıldığı değerlendirilen sikke, 3 adet farklı ebatlarda ve şekillerde yüzük ile 1 adet antika olduğu değerlendirilen ağızdan doldurmalı tüfek ele geçirdi.

Karakoldaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu Muhalefet adliyeye sevk edilen A.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güneyyurt Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title