Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 2 oldu

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yayalardan birinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle kaza ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaza, Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden M.H.G. idaresindeki 34 KY 6339 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Battal Kurtbeyoğlu ve eşi Cemile Kurtbeyoğlu'na çarpmıştı. Haber verilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Battal Kurtbeyoğlu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemile Kurtbeyoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa