Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

SİİRT (İHA) - Bölgede denetim ve incelemede bulunmak üzere Siirt'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu'nun makamında bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref defterini imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Orgeneral Çetin, burada Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına, Orgeneral Çetin'e Siirt Ulu Cami'yi simgeleyen bir maket hediye etti. Valilik ziyaretlerini tamamlayan Orgeneral Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırmoğlu hazır bulundu. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa